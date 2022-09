Chay Suede faz sessão de fotos da esposa, Laura Neiva, e se derrete: ''Obrigado, Deus''

O ator Chay Suede compartilhou lindas fotos da esposa e encantou os fãs ao agradecer por ela em sua vida

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 14h42

Chay Suede (30) é muito apaixonado pela esposa, Laura Neiva (29), e faz questão de mostrar! O ator compartilhou uma sequência de fotos da amada nos stories do Instagram e babou.

Nos dois primeiros cliques, a modelo aparece sentada na mesa de um restaurante com um drink. Ostentando beleza, ela posa para as lentes do marido.

Em um terceiro registro, ela aparece no carro com um vestido florido e sem maquiagem. Com a cena, Chay se derreteu. "Obrigado, Deus!", agradeceu ele.

Recentemente, Laura Neiva completou 29 anos de vida, e Chay Suede fez questão de comemorar a data e homenagear a amada. O ator compartilhou uma sequência de fotos da aniversariante, inclusive algumas que os dois aparecem juntos em clima de romance, e prestou uma linda declaração no aniversário da esposa.

JADE PICON É FLAGRADA BEIJANDO CHAY SUEDE DURANTE GRAVAÇÃO DE TRAVESSIA

A ex-BBB Jade Picon virou assunto nas redes sociais por causa do seu trabalho na novela Travessia, da Globo. Ela surgiu em um vídeo dos bastidores de uma gravação ao lado do ator Chay Suede e os fãs adoraram a interação deles em cena. Nas imagens, eles apareceram trocando um beijo como os personagens Chiara e Ari.

Nas imagens, Jade apareceu saindo de um carro luxuoso e indo ao encontro de Chay. Quando ficaram frente a frente, eles deram um beijão.

