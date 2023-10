Céu de São Paulo será palco de Festival de Luzes inédito

Gustavo Pires, presidente da SPTuris, prepara um espetáculo inovador para a cidade

Como parte da celebração dos seus 470 anos, a cidade São Paulo terá, em julho de 2024, um inédito e gratuito Festival de Luzes. Com a apresentação de mil drones, o evento será em um dos quatro locais a seguir: Vale do Anhangabaú, Praça Charles Miller, Sambódromo ou Avenida Paulista.

Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo (SPTuris, empresa de eventos e turismo da Prefeitura de São Paulo) está na China para encontros com fornecedores de serviços de drones. “A China tem os maiores e mais bem executados festivais de drones. Queremos realizar em São Paulo espetáculos tão bons quanto, que ficarão à disposição de qualquer evento público, de um aniversário de bairro até um inédito e inovador Festival de Luzes, algo que falta na cidade”, explica o executivo.

Na demonstração, foram desenhadas no céu chinês as logomarcas da Prefeitura de SP e da SPTuris - Dilvulgação SPTuris

Em Shenzen, Pires acompanhou a demonstração que desenhou no céu da cidade as logomarcas a Prefeitura de São Paulo e da SPTuris. Uma das reuniões foi com a Shenzhen HighGreat Innovation Technology Development, recordista mundial de apresentações, que em 2022 utilizou 5.184 drones em um show com quase 27 minutos de duração e 88 formações. Os subsídios técnicos trazidos da viagem à China serão utilizados na elaboração do processo de licitação para seleção do fornecedor dos drones. “Hoje os grandes eventos, como festivais de música, utilizam entre 200 e 250 drones nessas apresentações. Nós vamos utilizar até mil, simultaneamente”, diz.