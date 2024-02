César Tralli vira tema de festa de aniversário: 'Muito honrado'

Fã de verdade! César Tralli vira tema de festa e mostra aniversário com sua cara estampada em decoração; veja como foi o evento

O apresentador César Tralli virou tema de festa de aniversário. Muito querido pelos telespectadores que o acompanham na TV, o jornalista global teve seu rosto estampado na decoração do evento de um fã.

Em sua rede social, o esposo de Ticiane Pinheiro compartilhou um registro da festinha nesta terça-feira, 27. Além de camiseta e caneca com a foto do comunicador, o bolo também foi enfeitado com a imagem dele.

Lisonjeado com a homenagem, César Tralli postou o clique e agradeceu o carinho. "Muito obrigado pelo tema de niver! Muito honrado. Feliz aniversário, Amanda", desejou ele para a fã que mostrou toda sua admiração por ele.

Nos últimos dias, o jornalista completou 10 anos de casado com a mãe de sua filha Manuella, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Surpreendendo a loira, ele enviou um grande presente para ela no estúdio da Record TV.

Cesar Tralli encontra carta da mãe já falecida e lê na web

O apresentador Cesar Tralli comoveu seus seguidores na rede social recentemente ao ler uma carta que sua mãe, Edna Tralli, escreveu para ele. Ela faleceu há pouco mais de um ano ao sofrer um acidente de avião no interior de São Paulo. Agora, o jornalista encontrou uma carta antiga que sua mãe escreveu para ele e decidiu ler em um vídeo nas redes sociais.

Tralli fez aniversário no dia 23 de dezembro e completou 53 anos de vida. Assim, ele contou que encontrar a carta foi um presente de aniversário. Leia a carta aqui.

O que aconteceu com a mãe de Cesar Tralli?

A mãe de Cesar Tralli, Edna Tralli, faleceu no dia 9 de outubro de 2022 em um acidente de avião. Ela estava em um avião de pequeno porte com seu namorado, que era o piloto. A aeronave caiu em um represa no interior de São Paulo e os dois faleceram.