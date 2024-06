Cesar Tralli faz declaração para Helô e Ticiane Pinheiro: "Mulheres encantadoras"

Nas redes sociais, o jornalista Cesar Tralli compartilhou uma foto ao lado de Helô e Ticiane Pinheiro e se declarou para elas

Cesar Tralli usou as redes sociais para fazer uma declaração especial para sua esposa, Ticiane Pinheiro, e para sua sogra, Helô Pinheiro.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista da TV Globo postou uma foto ao lado das duas e falou sobre a admiração que sente por elas. Além disso, ele citou um trecho da música 'Garota de Ipanema', que teve a veterana como inspiração.

"'Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça… É ela menina que vem e que passa'… Felicidade em dobro. Duas mulheres encantadoras. Divertidas, guerreiras, amorosas. Eu realmente me sinto muito privilegiado pela companheira e pela sogra que a vida me proporcionou. Admiro demais as duas", afirmou o jornalista no começo do texto.

Tralli seguiu o texto exaltando a esposa e a sogra. "São mulheres que me ensinam o tempo todo a ser um homem, um pai e um ser humano melhor. Amo muito vocês. Afinal… 'O mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amooorrrr…'", finalizou.

Vale lembrar que o trio vai aparecer no 'Domingão do Huck' no próximo dia 9. Ticiane foi liberada pela Record TV para fazer parte do juri da 'Dança dos Famosos ao lado do marido. Além disso, Luciano Huck preparou uma homenagem especial para Helô Pinheiro.

Confira:

Cesar Tralli se derrete ao registrar momento especial com a filha

O jornalista Cesar Tralli iniciou a manhã desta segunda-feira, 3, compartilhando uma foto fofíssima com a filha, Manuella, de 4 anos. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, publicou uma selfie ao lado da herdeira e aproveitou para se declarar à pequena.

Na legenda, o marido de Ticiane Pinheiro relatou um diálogo encantador que teve com Manuella antes de registrar o momento especial. "É o amor… 'Filha, quantas vezes o papai já disse hoje que eu te amo?'. 'Mil vezes, papai'. 'Naaaooo! Só isso?!'. Desejamos uma semana com muito amor no seu coração", escreveu ele. Confira!