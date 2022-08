Cesar Tralli, do Jornal Hoje, mostra a sua marmita do dia

O jornalista Cesar Tralli impressinou os seguidores ao mostrar sua marmita nas redes sociais

Na tarde desta quinta-feira, 18, Cesar Tralli(51) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar sua marmita do dia.

Em seu perfil no Instagram, o âncora do Jornal Hoje publicou uma foto em que aparece comando salada, e agradeceu pelo almoço que trouxe de casa. "Marmita Time. Tá servido? "Almojanta" na firma… Bendito seja o rango que você traz de casa", escreveu ele na legenda da publicação.

A marmita de salada impressionou os seguidores. "Usando os mesmos tamanhos de terno desde os anos 1990...", brincou o apresentador Felipe Andreoli. "Parece uma delícia!", comentou uma seguidora. "Por isso tem essa elegância toda", comentou uma fã. "Eu que preparei, né amor?", comentou Ticiane Pinheiro(46), esposa do jornalista.

Confira a foto de Cesar Tralli com sua marmita:

Look casual

Acostumado com o traje sério do jornal, Cesar Tralli surpreendeu ao aparecer de conjunto de moletom curtindo o último domingo ao lado da filha Manuella (3). Aproveitando o dia livre, o jornalista surgiu se divertindo com a menina em um parquinho. "Duas Crianças Felizes… No vai e vem, do mais puro afeto", disse ele na publicação.

