César Filho desabafa ao falar de irmão falecido cedo: 'Muita saudade'

Apresentador César Filho relembra foto com irmão falecido e lamenta sua partida adiantada

O apresentador César Filho emocionou ao relembrar uma foto com o irmão falecido, Reinaldo César. Entrando no clima de tbt na rede social, o comunicador da Record TV resgatou o clique especial e lamentou a falta que sente de seu irmão.

Mais jovem, o famoso apareceu sorridente ao com Reinaldo, que partiu cedo, aos 44 anos. César Filho então desabafou sobre a saudade que tem de seu companheiro que, segundo ele, ajudou-lhe muito enquanto estava presente.

"#tbt de Hoje! Ontem comentei com a Elaine, uma das muitas histórias que tive com meu saudoso irmão, Reinaldo Cesar. Ele foi fundamental em vida. Foi embora muito cedo, com apenas 44 anos de idade, em 2001. Muita saudade! Uma quinta-feira produtiva e abençoada pra você!", contou sobre a conversa que teve com a esposa, Elaine Mickely.

Leia também:Filha de César Filho namora estrangeiro dono de aplicativo; saiba mais

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Filho (@cesarfilho)

Filha de César Filho se forma na faculdade: ''Missão cumprida''

A filha mais velha do apresentador César Filho, Luma César, está formada na faculdade. Na rede social, a mamãe coruja, Elaine Mickely, compartilhou fotos do momento especial da conquista da herdeira e encantou os internautas com os registros da família.

Babando pela garota, a esposa do comunicador exibiu um pouco da formatura da jovem em uma faculdade de São Paulo. O curso escolhido por Luma César foi Publicidade e Propaganda.

"Filha amada @luma.cesar, mais uma jornada se encerra! Mais um ciclo realizado com sucesso!

Mais uma linda trajetória trilhada por você com tanta dedicação e amor! Quanto orgulho filha!

Que honra ver você se formando!", disse Elaine.

"E não é somente pelo diploma, mas sim por muitos momentos que não foram fáceis, mas você esteve ali, firme, dando o seu melhor, consistente e presente no seu compromisso! Parabéns minha filha! Parabéns pela sua entrega, pela sua disponibilidade e pela sua sabedoria durante esses 4 anos…", falou a esposa de César Filho.

"Você conquistou algo que muitos não conseguem, por indisciplina, por descaso, por falta de oportunidade ou até por falta de responsabilidade, mas, ontem, você recebeu o seu merecido diploma!

Missão cumprida! Só queremos que você seja muito feliz! Estaremos sempre aqui pra você e por você…

E Deus estará cuidando de cada detalhe… Que ELE, abençoe grandemente os seus caminhos, as suas escolhas e a sua vida! Te amamos muito e infinito!", declarou a atriz.

Veja as fotos da formatura da filha de César Filho e Elaine Mickely:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)