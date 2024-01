Cesar Filho comemora retorno ao SBT após quase 10 anos: “Aliança de gratidão”

Após deixar a Record, Cesar Filho começa o ano de casa nova ao retornar ao SBT e compartilha os motivos por trás de sua decisão

O apresentador Cesar Filho aproveitou a virada do ano para anunciar que está de ‘casa’ nova! Desde sua saída da Record, têm surgido especulações sobre seu possível retorno ao SBT. Nesta terça-feira, 02, ele finalmente confirmou os rumores de sua volta às telinhas da emissora de Silvio Santos após quase uma década afastado.

Através do perfil oficial do Instagram da emissora e do apresentador, eles anunciaram a novidade: “Um novo capítulo se inicia! Sentimos tanta saudade que ele voltou! Bem-vindo de volta à casa que é sua, Cesar Filho! Estamos empolgados e ansiosos para levarmos o melhor da informação para a sua tela. Fiquem ligados”, disseram em uma publicação colaborativa.

A emissora de Silvio Santos também relembrou a jornada do apresentador em uma nota que complementou o anúncio. Cesar teve uma trajetória diversificada, iniciando na Record, passando pela Bandeirantes, Globo e Cultura. Ele estreou no SBT em 1990, participando do seriado ‘Alô Doçura’, porém sua permanência foi breve, deixando no ano seguinte.

Em 2005, o comunicador acabou retornando à emissora para apresentar telejornais diários, permanecendo até 2015, quando decidiu voltar à Record e assumir o comando do programa ‘Hoje em Dia’, ao lado de outros apresentadores até o final do ano passado. Quase uma década após essa mudança, ele anunciou seu terceiro retorno ao SBT.

Cesar explicou sua decisão de forma breve no comunicado divulgado pela emissora: “Tenho uma aliança de gratidão com Silvio Santos e a família SBT. Isso foi decisivo para minha volta”, disse o apresentador. Embora a televisão ainda não tenha revelado qual será a nova atração do comunicador, já existem especulações.

César Filho pode voltar a trabalhar em jornais noturnos:

Desde que anunciou sua saída da Record, César Filho deu algumas pistas de que já estaria de olho em outra emissora: “A gente vai se encontrar de alguma forma. Vou iniciar em 2024 nas plataformas digitais e se Deus quiser, eu estarei na TV aberta”, disse o comunicador ao se despedir de sua equipe durante uma confraternização da antiga firma.

Segundo o colunista José Armando Vannucci, que acertou seu retorno ao SBT, César está sendo considerado para liderar o SBT Brasil, um dos principais jornais noturnos da emissora de Silvio Santos. Um dos principais motivos seria justamente o horário da atração. Mas é válido lembrar que nem o apresentador ou o canal confirmaram oficialmente essas informações.

Vale mencionar que o jornalista divulgou a novidade sobre seu futuro durante uma confraternização de fim de ano da antiga empresa. Com um discurso emocionado, Cesar revelou que o motivo está relacionado a um conflito:“Quando existem duas empresas, a minha e a da Record, cada uma tem seus interesses”, o comunicador declarou.