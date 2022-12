César Filho celebra 19 anos do filho caçula e surpreende web com vídeo inédito nas redes sociais

César Filho celebra aniversário do filho mais novo, Luigi César, e encanta ao fazer declaração especial

Dia de festa! Nesta quarta-feira, 8, César Filho (62) e Elaine Mickely (42) estão comemorando o aniversário de 19 anos do filho, Luigi César.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo super fofo de quando o menino era pequeno e na legenda dos registros, o âncora do programa Hoje em Dia se declarou.

"Aproveitando o clima de #CopaDoMundo, o aniversariante do dia Luigi César,falando do Galvão Bueno. Feliz Aniversário, meu filho!!! Que Deus abençoe e proteja sempre e de maneira grandiosa. Muito obrigado por ser tão especial, desde quando você nasceu e em todas as fases de sua vida até agora. Parabéns!!! Salve 7 de dezembro!!", escreveu.

Vale lembrar que além de Luigi, César e Elaine também são pais de Luma Mickely, de 21 anos.

Rapidamente, os internautas lotaram os comentários de felicitações. “Parabéns, Deus te abençoe!”, disse uma. “Lindão”, babou outra. “Parabéns para o Filhão! Sou apaixonada por vocês”, admitiu uma terceira.

Quem também celebrou o aniversário do garoto nas redes sociais foi a mãe coruja. No perfil de seu Instagram, Elaine compartilhou fotos com o filho e celebrou o aniversário do herdeiro.

"Você tem ideia da grandiosidade que você é? De verdade e com sinceridade tudo que eu poderia escrever hoje não seria possível expressar a grandiosidade que você é pra cada um de nós. Falar de você filho realmente mexe com o meu coração, chega a doer, me emociona e até me faltam palavras, ou melhor, palavras nunca serão o suficiente p expressar 1/3 da doçura desse menino de ouro, menino gigante", disse.

César filho compartilha vídeo para homenagear o herdeiro; veja: