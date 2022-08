Certidão de casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck revela detalhes da cerimônia

Detalhe inusitado foi descoberto com o vazamento da certidão de casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 10h17

A certidão de casamento da cantora Jennifer Lopez (53) com o ator Ben Affleck (49) foi divulgada nesta terça-feira, 02. O registro oficial emitido pelas autoridades de Las Vegas, nos Estados Unidos, foi compartilhado pela imprensa internacional. Após a repercussão, o diário Daily Mail chamou atenção para dois detalhes interessantes e inusitados.

Certidão de casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck revela detalhes sobre a cerimônia e união:

A publicação no site britânico aponta a presença de uma única testemunha na cerimônia, uma pessoa desconhecida do público e sem nenhuma relação com as duas celebridades, chamada Kenosha Booth, além do nome do pastor.

Ainda sobre a certidão, a revista People noticiou que Kenosha Booth é funcionária da capela A Little White Wedding Chapel, onde foi realizada a cerimônia, no último mês. A opção por ela como testemunha é apontada como uma evidência do improviso do casamento, realizado sem a presença de amigos do casal.

Outro fato importante é que o documento lista o nome de batismo da cantora, Jennifer Lynn Lopez, que alterou seu nome oficial para Jennifer Affleck. Os dois listaram a cidade de Santa Monica, na Califórnia, como seus locais de moradia.

Ainda em Julho, o casal se mudou para uma mansão na região de Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos.