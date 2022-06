Celso Portiolli presenteia a mãe com casa luxuosa e reação dela surpreende

Celso Portiolli exibiu a reação surpreendente da mãe, Dibe Said, após dar uma casa super luxuosa para ela

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 16h46

Na última quinta-feira, 10, Celso Portiolli (55) compartilhou em suas redes sociais um momento especial que viveu com sua mãe, Dibe Said, enquanto lhe presentava com uma casa luxuosa.

O apresentador publicou um vídeo onde ele aparece fazendo uma surpresa para a mãe, levando ela para conhecer sua nova residencia, super chique.

Logo no início do clipe, Celso explica que a mãe não é muito apegada a luxo: "No dia do meu aniversário dei dois presentes para a minha mãe. A nova casinha dela e um presente surpresa. Veja a reação aos receber os presentes. Não está 100% pronta ainda, mas ela vai entrar aqui pela primeira vez. Ela não gosta de coisa sofisticada, presente. Ela odeia, não gosta. Ela sempre manda umas pérolas".

Entrando no local, Dona Dibe não se conteve e teve uma reação surpreendente e no mínimo engraçada: "Muito chique... tô fora". Na hora, o artista caiu na risada e seguiu mostrando a pompa da casa, que seguiu chocando sua mãe.

O apresentador ainda deu um segundo presente para a matriarca, que lhe agradou muito: um forno de pizza para reunir toda a família em seu novo lar.

O vídeo, é claro, deixou os seguidores do artista encantados, fazendo com que eles logo enchessem os comentários: "Pra limpar da muito trabalho... Que amor!", falou um. "Que simpatia é a sua mãe", disse outro. "Que lindo, quanta humilde dela", escreveu um terceiro.

