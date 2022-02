Celebridades prestigiaram Hugh Jackman na estreia de seu musical na Broadway

Blake Lively, Ryan Reynolds e Anne Hathaway marcaram presença na estreia do musical que estrela Hugh Jackman

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 19h09

Na noite desta quinta-feira, 10, ocorreu na Broadway a estreia do musical Music Man, estrelado por Hugh Jackman (53).

Para prestigiar o ator, grandes nomes de Hollywood marcaram presença no tapete vermelho da première do novo musical.

A atriz Blake Lively (34) arrasou nas fotos usando um terninho roxo. Junto a ela, seu marido Ryan Reynolds(45) estava usando um look todo preto.

Quem também apareceu para prestigiar Jackman e seu espetáculo foi Anne Hathaway (39). A atriz vestia um macacão preto sem alça, e em sua mão, carregava uma bolsa roxa.

A atriz de Sex And The City, Cynthia Nixon (55) também marcou presença na première. Nixon reprisou seu papel como Miranda Hobbs na série And Just Like That, que teve seu último episódio lançado recentemente.

A estrela de And Just Like That usava um vestido todo preto, e calçou sapatos da mesma cor para completar seu look.

Já a estrela da noite, Hugh Jackman apareceu sorridente no tapete vermelho e vestia um terno preto clássico, por cima de uma camisa branca.

Após Jackman testar positivo para Covid-19 no final do ano passado, as apresentações antes da estreia de Music Man ficaram suspensas até o início deste ano.

Confira aqui os looks das celebridades que compareceram à estreia de Music Man!

Foto: Getty Images

estreia de Music Man - Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

vestido preto - Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

- Foto: Getty Images