Cecília Malan impressiona com declaração de amor para Murilo Benício: ‘Arrebatadora’

Discreta sobre sua vida pessoal, Cecília Malan impressiona ao publicar declaração apaixonada para celebrar aniversário do namorado, Murilo Benício

Neste sábado, 13, Cecília Malan, que é conhecida por sua discrição sobre vida pessoal, surpreendeu ao compartilhar uma declaração apaixonada em comemoração ao aniversário de seu namorado, Murilo Benício. Em suas redes sociais, a jornalista compartilhou uma foto ao lado do ator e o homenageou nesta data especial.

Através de seu perfil no Instagram, Cecília publicou um clique em que aparece coladinha com Murilo. Na selfie no espelho, o casal esbanja felicidade e tranquilidade em um momento íntimo. Na legenda, a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra, aproveitou para fazer uma declaração discreta, porém apaixonada, para o namorado.

“53 anos dessa figura rara que entrou nas nossas vidas de forma arrebatadora e ficou!”, Cecília se declarou. Nos comentários, o casal recebeu muitos elogios dos seguidores: “Murilão namorando a jornalista mais linda da Globo!!!!”, disse um admirador. “Feliz vida, Murilo! Desejo muito amor e cumplicidade para o casal!”, escreveu outro.

Vale lembrar que recentemente, o ator revelou mais detalhes sobre como começou o seu namoro com a jornalista. Em entrevista na coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele contou que os dois se aproximaram por causa de uma paixão em comum: a arquitetura. Inclusive, ele entregou tudo começou com algumas mensagens.

Ele disse que eles começaram a trocar mensagens após ele ver uma foto do pai dela, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, no apartamento dela. “Nós dois somos apaixonados por arquitetura e ela mora em um lugar incrível. Aí as mensagens foram ficando mais constantes, passamos para telefonemas e uma hora decidimos nos encontrar”, disse ele.

Porém, o romance demorou a engrenar. “Mas demorou, viu? Não foi uma coisa de uma hora para outra, levamos alguns meses para tomar essa decisão”, comentou ele. Há pouco tempo, Murilo ainda contou como é viver um namoro à distância, pois ele mora no Rio de Janeiro e ela está em Londres: "A distância é bem complicada, mas a gente administra isso bem", disse.

