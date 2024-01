Causa da morte da cantora Dani Li vira investigação da polícia

Ícone da música brega na região Norte do Brasil, a cantora Dani Li faleceu aos 42 anos. Porém, a polícia abriu uma investigação para entender o que aconteceu

A morte da cantora Dani Li virou um caso de polícia. Nesta semana, a Polícia Civil do Paraná informou que abriu uma investigação para entender a causa da morte da artista. Ela faleceu aos 42 anos de idade no dia 24 de janeiro de 2024 após passar por uma cirurgia plástica.

De acordo com o site Leo Dias, Dani Li fez uma cirurgia de lipoaspiração no abdômen e nas costas e também a mastopexia em um hospital na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Porém, o procedimento teve uma intercorrência após a cirurgia e faleceu.

Agora, a polícia investiga se aconteceu uma demora para transferi-la de hospital após a intercorrência e os investigadores já tiveram acesso ao prontuário médico. Além disso, o Conselho Regional de Medicina disse que vai abrir um procedimento sindicante para saber o que aconteceu.

Quem era Dani Li?

Dani Li iniciou sua carreira na música aos 5 anos de idade e ficou famosa no estilo brega com a música Eu Sou da Amazônia, de 2008. Ela começou a cantar com o pai na infância antes de entrar para o grupo Banda Sensação. A artista era conhecida pelo público da região Norte do Brasil.

O nome de batismo dela era Maria Danielle Fonseca Machado e ela nasceu em Afuá, no Pará, e se mudou para o Macapá no início da adolescência. Ela era casada com Marcelo Mira e teve uma filha, Isabelly, de 7 anos.

Morre o filho da influencer Karine Carrijo

A influenciadora digital Karine Carrijo, que ficou conhecida por dar voz para a cadela Kiliquinha nas redes sociais, está de luto. Ela e o marido, o músico Thiago Lima, anunciaram a morte do primeiro filho deles, Levi.

O casal não entrou em detalhes sobre qual foi a causa da morte do bebê. Porém, eles estavam na contagem regressiva para o nascimento dele. Karine já estava com 9 meses de gestação e mostrava os detalhes da preparação para a chegada do bebê nas redes sociais.

Em um comunicado oficial, eles apenas informaram que o bebê faleceu nesta segunda-feira, 29. "É com grande pesar que compartilhamentos a notícia do falecimento do Levi, nesta manhã de segunda-feira, 29/01. Pedimos solidariedade em orações para Karine e Thiago, que atravessam este momento doloroso e solicitamos respeito durante o período de luto", escreveram.

E completaram: "Embora não compreendamos os desígnios de Deus, depositamos confiança em sua misericórdia. Sua orações são essenciais para confortar Karine e Thiago neste momento difícil".