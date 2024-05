Cauan, dupla com Cleber, relembra luta contra a Covid-19: ‘Minha fé me manteve firme’

Em entrevista à CARAS Brasil, Cauan & Cleber revelam história curiosa de como formaram a dupla sertaneja e relembram pausa na carreira

A dupla Cleber & Cauan lançou recentemente a música Voltinha, em parceria com a cantora Lauana Prado (34). A canção faz parte do álbum Saúde Mental, que vem fazendo bastante sucesso. Em entrevista à CARAS Brasil, os sertanejos abrem o coração e falam de novo projeto, carreira e vida pessoal. Cauan Máximo (42), por exemplo, precisou dar um tempo na agenda de shows após ter contraído, em 2020, o vírus da Covid-19. “Minha fé me manteve firme”, conta.

O artista ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por alguns dias, mas a dupla foi bastante acolhida pelo Brasil inteiro, que se uniu na fé para que ele saísse logo dessa. “Foi um momento muito sensível tanto para mim como para a dupla, mas Deus cuidou de mim e pude me recuperar bem. Foram dias difíceis, meu pensamento o tempo todo era que ia ficar bem logo, minha fé me manteve firme e convicto que a vontade do Senhor ia prevalecer”, relembra Cauan.

Assim que se recuperou, a dupla gravou o DVD Cleber & Cauan no Rio Quente e voltou para a estrada. “Foi um momento muito importante, não só para mim como para toda sociedade. Estávamos retomando nossas vidas de volta e poder voltar a cantar, era uma realização imensa. Foi um projeto maravilhoso onde nos debruçamos em cada detalhe e o resultado veio logo em seguida, é um DVD maravilhoso”, conta.

A dupla sertaneja tem uma história bastante curiosa de encontros e desencontros. Aos 5 anos, Cleber já se apresentava na cidade de Ceres, interior de Goiás; enquanto Cauan, fazia dupla com a irmã mais velha. Ambos tinham o mesmo sonho e o destino uniu a vida dos dois, pois se conheceram em um festival promovido por uma rádio da cidade em que moravam e viraram amigos, mas nem imaginavam o futuro que os esperaria.

Antes de fazerem sucesso juntos, Cleber morou em Brasília e se formou em Publicidade. Já Cauan foi morar no berço do sertanejo, Goiânia, e estudou Direito. Mesmo separados, eles se apresentavam nos bares das respectivas cidades, até que se reencontraram depois de muitos anos distantes e decidiram que era a hora de formarem uma dupla sertaneja.

“Eu, além de fazer faculdade ainda tocava em bares de Brasília. O tempo era bem curto, mas não desanimava. A vocação pela música falou mais alto, Deus abençoou e hoje faço o que amo”, destaca Cleber. “Confesso que não foi uma decisão fácil deixar o Direito, mas assim como o Cleber, acabei cedendo à vocação pela música e o hoje colhemos os frutos do nosso trabalho. E não me arrependo, viu? (risos)”, emenda Cauan.

Em 2009, o convite para cantarem juntos veio por parte do Cleber para o Cauan e, no mesmo ano, começaram a trajetória pelos bares de Brasília. “O Cleber tinha encerrado com o outro parceiro, já estava bem desanimado, pensando em fazer outra coisa da vida, pensou até em comprar uma van e fazer transporte escolar. Nesse período, nos encontramos novamente. Em uma conversa informal, ele me pediu para ajudá-lo a encontrar outro parceiro e logo em seguida, me fez o convite. Relutei um pouco, mas senti que tinha um chamado para a música e daí em diante, nossa parceria tem sido maravilhosa”, fala Cauan.

Cleber & Cauan - Reprodução/Instagram

MÚSICA COM LAUANA PRADO

Hoje, os artistas estão divulgando o mais novo trabalho, em parceria com a cantora Lauana Prado. “A música Voltinha está tendo repercussão muito boa, superando as expectativas. Na primeira semana, foram três milhões de views no YouTube, em alta nas demais plataformas e nas redes sociais. No show já é sucesso”, comemora Cléber. “E a Lauana é uma parceira de longa data. Há tempos, tentávamos fazer algo juntos e acabou dando certo para o nosso DVD Saúde Mental. Ela adorou a música logo de início”, emenda Cauan.

A dupla revela que o álbum foi pensado nos mínimos detalhes até chegar às mãos do público. “Desde a escolha das composições até os artistas que participariam. O projeto ganhou esse nome de uma das músicas que gravamos, que em breve todos poderão conferir e estamos muito felizes com o resultado. O projeto é sucesso sem dúvida”, diz Cauan.

Para finalizar, os sertanejos contam o que estão planejando para este ano. “Vem mais do DVD Saúde Mental. Em breve, lançaremos mais uma etapa desse grande projeto, com duas faixas inéditas, que todos poderão conferir nas plataformas de áudio e no nosso canal do YouTube, nos sigam nas redes sociais para saberem de tudo que vai rolar”, fala Cleber.