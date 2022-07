Cauã Reymond se envolve em acidente de carro no Rio de Janeiro e tranquiliza os fãs

Cauã Reymond revela susto com um acidente de carro após treino: 'Acabei sofrendo um acidente aqui'

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 12h06

O ator Cauã Reymond (42) se envolveu em um acidente de carro no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-fira, 6. O carro dele foi atingido por outro veículo, que está sendo dirigido por um senhor que estava passando mal. O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar o atendimento e o ator agradeceu pela agilidade no atendimento em suas redes sociais.

Cauã voltava do seu treino de jiu-jitsu quando o acidente aconteceu. Ele gravou stories no Instagram para tranquilizar seus fãs e diz que está bem.

"Bom dia, pessoal! Tudo bem? Acabei sofrendo um acidente aqui. Está tudo bem, graças a Deus. Mas estou fazendo esse vídeo para agradecer o cuidado e a atuação do pessoal do Barra Presente e também ao Corpo de Bombeiros. O senhor que infelizmente bateu no meu carro estava se sentindo um pouco mal e o Corpo de Bombeiros chegou super rápido para atendê-lo e ele também, se Deus quiser, vai ficar muito bem", disse ele.

E completou: "Queria agradecer vocês, muito obrigado! Saúde para todos e um bom dia. O treino foi bom, mas, infelizmente o acidente aconteceu".

Veja as fotos de Cauã Reymond após o acidente de carro: