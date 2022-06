Cauã Reymond revela que já foi preso nos EUA: 'Duas noites na cadeia'

Cauã Reymond relembra perrengue nos Estados Unidos quando era mais jovem

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 09h16

O ator Cauã Reymond (42) surpreendeu ao contar que já enfrentou um grande perrengue nos Estados Unidos quando foi estudar fora do país. Ele disse que dava aulas de jiu-jitsu para sobreviver, mas o dinheiro quase não dava para comprar comida. Um dia, ele e um amigo decidiram roubar uma caixa de barra de proteínas e foram presos.

"Trabalhava pra car*, ganhava 20 dólares só. Tinha que escolher o que eu ia comer. Passei duas noites na cadeia com um amigo por causa de uma caixa de barra de proteína", disse ele no podcast Podpah.

E completou: "Meu amigo entrou numa de roubar uma caixa de proteína porque a gente não tinha muita comida. Eu falei: 'não faz isso'. A gente pagou 100 dólares de fiança (para deixar o cárcere). Isso foi antes do (atentado terrorista ao World Trade Center, em) 11 de setembro (de 2001), então não deu nada".

Por fim, o artista relembrou que já enfrentou o preconceito quando viveu fora do país. "Eu namorei uma menina que era irlandesa. Ela me dizia que, se fosse me apresentar para o pai dela, eu seria preto. Mas, nos Estados Unidos, eu também não era branco", declarou.

Vale lembrar que Cauã Reymond é casado com Mariana Goldfarb e é pai de Sofia (9), fruto do relacionamento com Grazi Massafera. Ele está longe da TV desde o fim da novela Um Lugar ao Sol, da Globo, na qual viveu os gêmeos Renato e Christian.