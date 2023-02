Cauã Reymond resolve parar a internet ao posar só de samba-canção

Ator Cauã Reymond colocou tanquinho para jogo e explodiu redes sociais

O ator Cauã Reymond deixou as admiradoras sem fôlego ao postar uma foto sem camisa, usando somente uma samba-canção.

No espelho, ele tirou a selfie e escreveu na legenda: "Domingou por aqui. E aí?". O físico sequíssimo do ator deixou os seguidores babando e choveram comentários criativos, safados e engraçados.

"O cara acorda e fala: Vou parar a internet", disse um. "Cauã, Cauã, fazendo as pessoas pecarem logo cedo. Mari bota roupa nesse homem", disse se referindo à esposa dele, Mariana Goldfarb."Agora sim, dominguei", disse uma terceira.

A esposa do gato, claro, deixou seu comentário com um comentário de emoji: "Saradoooooooooo". Ela, inclusive, fez um relato sincero e doloroso, sobre agressão sexual, recentemente.

“Eu só estava dentro do provador experimentando a roupa que ia comprar. Só falando quantas vezes forem necessárias a gente consegue se livrar dessas culpas”, contou ela, que continuou: “Já rolaram várias vezes. A última vez que rolou muito forte tem cinco anos, que foi nessa loja. Aconteceu no meio do horário comercial. Nunca mais voltei ao shopping nem me lembro do rosto da pessoa. Se eu voltasse a essa loja, não conseguiria identificar o rosto dele. Foi apagado da minha memória. Antes já tinha acontecido em local de trabalho inúmeras vezes. Modelo tem muito pouco valor, é uma profissão pouco respeitada. E na época eu trabalhava muito como modelo. As mulheres de maneira geral são desrespeitadas”, desabafou.

Veja foto: