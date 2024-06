Cauã Reymond faz alerta nas redes sociais no Dia Mundial do Meio Ambiente

'Preservar para nunca faltar!', Cauã Reymond compartilhou vídeo em que aparece fazendo uma trilha nesta quarta-feira, 05

Nesta quarta-feira, 05, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o ator Cauã Reymond, exaltou a data, comemorado através de um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, o artista aparece com os pés descalços em uma trilha na floresta. "Dia Mundial do Meio Ambiente... Preservar para nunca faltar!", escreveu na legenda.

"Boa tarde! Pezinho no chão para dar aquela conectada. A natureza é perfeita, recarregando as energias. A natureza é a coisa mais bonita que tem, depois da minha filha", declarou Cauã, sorrindo, ao caminhar cercado pelas árvores.

Nos comentários, os seguidores do ator elogiaram o galã pelo vídeo: “e tem uma coisa que combina com você, é a natureza viva ao meio ambiente!”, escreveu uma, “Cheiro da natureza, da terra molhada não tem preço!”, comentou uma segunda, “É a natureza é linda incluindo o protagonista das filmagens”, brincou outra.

Estabelecida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a data visa incentivar a conscientização e ação mundial em prol do meio ambiente. A Arábia Saudita será a sede dos encontros do Dia Mundial do Ambiente em 2024.

Para marcar a data serão realizados eventos e atividades presenciais e online em mais de 150 países. As iniciativas que discutem a questão ambiental são promovidas, por exemplo, por instituições ligadas ao governo, escolas e empresas. O Brasil integra a lista de nações que participam das ações.

Cauã Reymond mostra festa do pijama que fez para a filha e suas amigas

Cauã Reymond fez uma festa do pijama para sua filha com Grazi Massafera, Sofia Massafera, que completou 12 anos nos últimos dias. Nesta sexta-feira, 24, o famoso mostrou que fez mais uma celebração especial para a data de sua única herdeira.

Em seus stories, o artista gravou uma das salas de sua casa cheia de barracas e com bexigas formando flores na parede. Cauã Reymond então comentou que as crianças iriam se divertir bastante na reunião organizada para a noite. "Olha aí a criançada, hoje eles vão se divertir, eita coisa boa, vamos cantar parabéns",contou o ator ao gravar o ambiente todo preparado.