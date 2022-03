Cauã Reymond e Marcos Mion se encontram e trocam declarações na web: ''Irmãos que a vida traz''

Cauã Reymond e Marcos Mion registraram encontro em restaurante de São Paulo e o apresentador recordou momento divertido com o ator

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 11h36

Os artistas Cauã Reymond (41) e Marcos Mion (42) se encontraram na segunda-feira, 07!

O ator, que vive Renato e Christian na novela das nove Um Lugar Ao Sol, e o apresentador do Caldeirão compartilhou um registro juntos nas redes sociais.

Em seus perfis no Instagram, os dois surgiram abraçados e sorridentes em restaurante em São Paulo. Eles aproveitaram para celebrar a amizade e o comandante da atração da TV Globo relembrou um momento divertido de Cauã durante seu programa que viralizou na web.

"Irmãos que a vida traz", escreveu o marido de Mariana Goldfarb (32) na legenda do post.

"Conversa de coração aberto, olhando nos olhos, são raras. Mas são demais quando acontecem! Ainda mais sem programar. Barra de chocolate partida ao meio, meu mano @cauareymond E assim seguimos! (E sim, ele gritou BRYANADAMS! BRYANADAMS!)", disse o comandante do Caldeirão.

Cauã Reymond invade palco do 'Caldeirão'

Na ocasião, no Caldeirão, Cauã Reymond se empolgou ao descobrir qual seria a música que ia tocar no palco do programa. "É Bryan Adams! De Família Addams!", gritou no quadro Sobe o Som.

"E, de repente, a voz do anjo sussurrou no ouvido do @cauareymond: “Bryan Adams…” E o bicho S U R T O U!! Coisas que só acontecem no @caldeiraonaglobo! Programa onde todos convidados se jogam pq estão em casa!", brincou Mion ao compartilhar o momento em sua rede social.

Marcos Mion usa camiseta com pronome de Linn da Quebrada

No sábado, 05, Marcos Mion usou uma camiseta em homenagem a Linn da Quebrada (31), que está confinada no BBB 22. Além da foto da cantora na blusa, é possível ver os escritos: “o pronome é ‘ela’, p*rra”. A imagem foi repostada pela equipe de Lina, que agradeceu: “O pronome é ‘ela’, p*rra! Mion, muito obrigada pelo seu apoio e carinho. A Lina vai amar saber disso. Que coisa linda!”.

Confira o clique do encontro de Cauã Reymond e Marcos Mion:

