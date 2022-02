Cauã Reymond e a esposa esbanjam simpatia ao serem flagrados

Ator Cauã Reymond e a esposa, a modelo Mariana Goldfarb, mostraram simpatia e muito estilo ao serem fotografados em aeroporto

O ator Cauã Reymond (41) foi flagrado nesta terça-feira, 01, em no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Ao lado da esposa, a modelo Mariana Goldfarb (31), o global, de Um Lugar Ao Sol, esbanjou estilo e simpatia.

Ao perceberem que estavam sendo fotografados embarcando no aeroporto, o casal logo acenou para o fotógrafo.

Com looks casuais, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb passaram pelo local com muito estilo ao combinarem elegerem peças simples, mas autênticas, como o casaco usado pela modelo.

Veja as fotos de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb no aeroporto:

Fotos: Lucas Ramos / AgNews