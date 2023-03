Cauã Reymond comemora sete anos de relacionamento com Mariana Goldfarb: "Esperam ver o circo pegar fogo"

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb se casaram em 2019 e estão juntos há sete anos; eles responderam os boatos maldosos

Cauã Reymond (42) e Mariana Goldfarb (32) completaram sete anos de relacionamento. Os dois se casaram em 2019. Nas redes sociais, o ator publicou uma foto com a modelo.

"Sete voltas ao redor do sol", escreveu Cauã para celebrar a data especial. Recentemente, Mariana falou sobre a rivalidade que os internautas querem que ela tenha com Alinne Moraes (40), ex-esposa do ator.

"Espera-se uma rivalidade, um burburinho, uma competição, comparação, ódio velado e lamento, mas do lado daqui, tanto eu quanto Aline, não existe isso. Somos mulheres em constante evolução", ressaltou a modelo.

"Vocês esperam para ver o circo pegar fogo e querem ver o povo se dar mal. Li alguns comentários e é assustador. O simples fato de ser recíproca a admiração, o carinho. Ela é mulher. Parem de ficar criando coisas onde não tem. Parem de ficar nesse sentimento que não agrega nada e cuidem das suas vidas. Vá estudar, trabalhar, fazer um curso, investe no seu desenvolvimento pessoal. E não é assim procurando encrenca. Gente, acorda!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

O que é câmara hiperbárica? Saiba como funciona procedimento feito por Cauã Reymond

A fim de retardar o envelhecimento e ajudar na cura de lesões e cicatrizes, famosos como Cauã Reymond decidiram investir na compra de uma câmara hiperbárica.

Segundo a coluna de Leo Dias, as celebridades optaram por fazer o procedimento em casa, para aproveitar os benefícios das sessões.

A câmara é um equipamento que oferece ao paciente um fluxo de 100% de oxigênio, que, comparado a apenas 21% que se respira no ar atmosférico, proporciona benefícios para a saúde.

Segundo o médico pneumologista Arthur Feltrin, "claro que, apenas as sessões isoladas não garantem o rejuvenescimento. É necessário toda uma disciplina com controle do estresse, boa alimentação, controle da saúde mental, prática de atividade física, entre outros".