Catia Fonseca tem conta no Instagram derrubada e lamenta: 'Transtorno'

Procurada pela CARAS Brasil, a apresentadora Catia Fonseca comenta situação com a rede social e explica medidas que estão sendo tomadas

Catia Fonseca (55) teve sua conta no Instagram derrubada pela Meta na última quinta-feira, 6. Para a apresentadora, a situação causa problemas não apenas para si mesma, mas, também para a divulgação de seu programa, Melhor da Tarde(Band), e para o público que acompanha as novidades na rede social.

"Me vejo em uma situação inédita, mas que afeta muitas pessoas, inclusive várias figuras públicas. Ter meu Instagram derrubado pela Meta está sendo um transtorno, não apenas para mim, mas também para o meu público e para a divulgação do programa", diz Catia Fonseca à CARAS Brasil.

A apresentadora acumula cerca de 2 milhões de seguidores na rede social, e afirma que, desde que teve o acesso a sua conta negado, tem entrado em contato com a Meta, empresa de mídias sociais que gerencia plataformas como Instagram, Facebook e Whatsapp, porém não teve uma resolução.

"Estamos tomando todas as medidas cabíveis para reverter essa situação, mas ressalto que é essencial que as plataformas de redes sociais garantam maior a segurança aos seus clientes e usuários", acrescenta. Procurada pela CARAS Brasil, a Meta não retornou até a conclusão deste texto.

De acordo com a assessoria de imprensa da apresentadora, sua equipe já está partindo para as movimentações judiciais para que ela consga ter o acesso devolvido. "Vale ressaltar que este não é o primeiro caso, muito pelo contrário, a Meta tem feito isto com muitos usuários da plataforma, inclusive figuras públicas", diz a nota compartilhada com a imprensa.

Foto: Reprodução

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a jornalista falou sobre os cinco anos no comando do Melhor da Tarde. "Não é um programa feminino, e sim um programa de entretenimento. Cabe absolutamente tudo e para mim isso é muito enriquecedor. Eu não sou tão fixa nas coisas, me permito ter uma ideia e mudar", afirmou.