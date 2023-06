Catia Fonseca revela que sofreu assédio na adolescência: ‘Era normal’

Em participação no podcast Contigo!, Catia Fonseca falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em meio ao machismo

Catia Fonseca (54) revelou que sofreu assédio na adolescência em participação no podcast Contigo!. A apresentadora falou que anos atrás certas coisas eram vistas com normalidade e que depois desse acontecimento quando tinha 17 anos, isso nunca mais aconteceu. "Era normal", declarou ela.

"Eu tinha 17 anos. A pessoa veio me falar 'você tem uma sede de aprender, a gente podia conversar'. Eu falei 'você tá me confundindo, vamos parar com isso'. Depois disso não mais, comigo não mais. Mas a gente sabe que a prática é outra", afirmou a apresentadora do Melhor da Tarde.

Para Catia, é difícil saber porque ela não sofreu mais situações de assédio e outras mulheres sofrem mais. "Antigamente era normal 'por que você usa essa saia curta? por que usa esse decote?' É sua culpa. A gente cresce com mais culpas do que deveria. Culpas que não são suas. [...] A briga é de todo mundo", completou ela.

CATIA FONSECA DEFENDE LUTA CONTRA ETARISMO

A apresentadora declarou que não tem nenhuma insegurança em relação ao etarismo, justamente por se sentir favorecida. Para ela, é preciso unir as pessoas mais velhas com as mais jovens, trazendo a sabedoria do jovem com a maturidade e conhecimento de vida de quem tem mais idade. "Isso existe na nossa profissão, mas existe mais em outras profissões. Quanto menos favorecida é a pessoa, menos oportunidades e mais preconceito. Por isso eu falei que não me sinto insegura, porque eu tenho consciência que tenho uma posição privilegiada e não queria que isso fosse um privilégio, queria que fosse para todo mundo".

Ela também falou sobre o machismo, que está presente na vida de toda mulher de maneira estrutural e cultural. "Eu me coloco em uma posição favorecida, não só pela minha profissão. Se a gente falar dos problemas que a gente vê muito maior com pessoas negras, LGBT+... Então eu acabo sendo muito favorecida, mulher branca, existe um privilégio. Se a gente passava por isso, imagina o quanto essas pessoas passavam e continuam passando. Por isso é importante bater nessa tecla, comentando uns com os outros", disparou Catia Fonseca.