Cássio Reis surge em momento romântico com Fernanda Vasconcellos: "Lindos"

O ator Cássio Reis encantou os fãs ao compartilhar um novo registro ao lado de Fernanda Vasconcellos

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 17h58

Cássio Reis (44) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para compartilhar um clique romântico com Fernanda Vasconcellos(37).

No registro publicado no feed do Instagram, o casal aparece juntinhos em meio a uma bela paisagem, e o ator segura uma das pernas da amada.

Ao publicar o clique, o ator brincou: "Uma foto beeeem romântica... passando na sua timeline! Para dicas de como fazer uma foto dessas: DM", escreveu ele na legenda do post.

Os seguidores elogiaram o casal nos comentários. "Lindos", disse uma internauta. "Que amor", comentou outra. "Que momento mais lindo", se derreteu uma fã.

Cássio e Fernanda, vale lembrar, estão à espera do primeiro filho do casal. Recentemente, Cássio publicou um clique em que aparece recebendo um beijinho de Fernanda e se derreteu pelo momento na legenda. "Quantos corações você vê na foto?", disse ele.

Confira o clique romântico do casal: