Cássio Reis compartilha primeira foto com os dois filhos: ''Meus melhores presentes''

Completando 45 anos, o ator Cássio Reis celebrou o seu aniversário com uma foto com os filhos, Noah e Romeo

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 12h31

Nesta quarta-feira, 27, Cássio Reis está comemorando o seu aniversário de 45 anos e para agradecer às mensagens, o ator compartilhou uma foto ao lado dos dois filhos, Noah (14) e Romeo.

Com o caçula nos braços e o primogênito deitado em seu ombro, o aniversariante exibiu um sorrisão e se declarou aos herdeiros.

"O dom da vida numa foto! Meus melhores presentes e a maior prova da existência de Deus. Só posso agradecer a saúde e o amor que me fazem seguir nessa viagem que é viver", escreveu ele na legenda da publicação.

O primeiro registro do trio nas redes sociais encantou os admiradores. "Parabéns querido!!! Que foto linda!", "Aí que amor! Foto linda", "Que amor", "Nossa! O mais velho tá um rapaz enorme", disseram alguns deles nos comentários.

Vale lembrar que Noah é fruto do antigo relacionamento de Cássio com Danielle Winits (48) e, Romeo é filho dele com Fernanda Vasconcellos (37).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

FERNANDA VASCONCELLOS CELEBRA O ANIVERSÁRIO DO MARIDO CÁSSIO REIS

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou ao fazer uma homenagem para o marido, o apresentador e ator Cássio Reis, nesta quarta-feira, 27. Ele completou mais um ano de vida e ganhou um post especial no perfil da esposa no Instagram. No post, a artista exibiu uma foto da rotina da família após a chegada do filho recém-nascido, Romeo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!