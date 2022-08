Cássio Reis compartilha foto com o filho mais velho e se declara: ''Minha alma gêmea''

O ator Cássio Reis dividiu um lindo registro com o filho mais velho, Noah, e fez uma declaração carinhosa nas redes

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 12h05

Cássio Reis (45) encantou os seus seguidores com uma foto com o filho mais velho, Noah (14), fruto do seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits (48).

No perfil do Instagram, o ator compartilhou uma selfie no aeroporto junto com o herdeiro e impressionou os fãs com a semelhança entre eles.

Além disso, o apresentador fez uma belíssima declaração ao menino. "Esse é meu irmão gêmeo. Minha alma gêmea, carne e unha, bate coração!!", escreveu ele na legenda da publicação.

A beleza da dupla chamou a atenção dos internautas. "Tal pai, tal filho! Lindos", "Tá parecendo o seu irmão caçula", "Vcs são muito parecidos", "O Noah é a cópia do pai", dispararam eles.

Recentemente, Cássio Reis completou 45 anos e para agradecer às mensagens, o ator compartilhou uma foto ao lado dos dois filhos, Noah e Romeo (1 mês), fruto do seu relacionamento com Fernanda Vasconcellos (37).

CÁSSIO REIS E FERNANDA VASCONCELLOS CELEBRAM O PRIMEIRO MÊS DE ROMEO

Romeo, o primeiro filho de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis, completou seu primeiro mês de vida. Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma festa em casa e dividiram um registro da comemoração nas redes sociais. Na foto compartilhada no Instagram, os atores aparacem com o herdeiro ao lado de um bolo e vários balões. "Viva #1", escreveu na legenda.

