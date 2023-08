Caso Sidney Sampaio: outro ator da Globo viveu caso semelhante e quase morreu

Ator da Globo viveu caso semelhante e quase morreu em 2019; relembre a história

Revelado na novela Belíssima, o ator Vitor Morosini viveu um drama parecido com o que passou o ator Sidney Sampaio. Em 2019, ele também pulou do quinto andar de um prédio e se feriu gravemente.

Em entrevista ao Domingo Show, da Record TV, o ator da Globo surpreendeu o público e emocionou com o relato do dia do acidente. Segundo ele, na ocasião, ele abusava de substâncias ilícitas, e começou a ter episódios de paranoia e alucinação. Hospedado em um hotel em Barretos, estava com a impressão de estar sendo perseguido, e acabou se jogando da varanda.

“Na minha cabeça, eu estava sendo perseguido. Eles iam me pegar! Daí eu decidi pular. E pulei. Pulei ‘de peixinho’. Eu achei que, se ficasse no hotel, eles iriam me pegar!“, relembrou o ator.

Ele disse na época que queria retomar a carreira o quanto antes após o susto. “Agora que eu nasci novamente, decidi que quero voltar a atuar. Vou fazer de tudo por isso“, declarou na época.

Vitor Morosini interpretou o filho de Claudia Raia em Belíssima. Na Globo, o último papel foi em Escrito nas Estrelas. Desde a época do acidente, ele está afastado da mídia.

Caso lembra o de Sidney Sampaio

De acordo com o programa Balanço Geral RJ, da Record TV, Sidney Sampaio teria se jogado da sacada de um hotel e caiu no primeiro andar. Isso teria acontecido após ele destruir o quarto de hotel onde estava hospedado. Após a queda, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros até o hospital.

No início da tarde, o hospital divulgou um boletim sobre o estado de saúde do ator.“A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação”, informaram. Agora, o ator já recebeu alta, mas deve passar por mais exames.