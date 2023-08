Caso Larissa Manoela vai virar lei? Entenda projeto proposto por deputados

Deputados elaboram projeto em defesa do patrimônio de crianças após Larissa Manoela abrir mão de fortuna em briga com os pais

A recente disputa entre a atriz Larissa Manoela e seus pais ganhou destaque, não apenas na mídia, como também na justiça. Após a entrevista reveladora da artista ao Fantástico no último domingo, 13, o caso ganhou novos desdobramentos e serviu de base para um projeto de lei em defesa do patrimônio de crianças e adolescentes.

Durante a entrevista, Larissa revelou que os conflitos com seus pais iniciaram em sua maioridade, quando decidiu se envolver mais nas questões administrativas de sua carreira. Em busca da independência, a atriz descobriu que tinha direito a apenas 2% dos ganhos na sociedade com Gilberto Elias e Silvana Taques.

Após tentar negociar a porcentagem, a artista não obteve um acordo satisfatório e decidiu romper os negócios com os pais. Para proporcionar mais conforto a eles, Larissa abriu mão do patrimônio que acumulou durante 18 anos de carreira, já que começou a trabalhar durante a infância com apenas quatro anos.

Por isso, o projeto de Lei Larissa Manoela apresentado pelos deputados federais Pedro Campos (PSB-PE) e Duarte Júnior (PSB-MA) defende que sejam acrescentadas normas na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para proteção dos direitos e bens de menores de idade com transparências nas informações e participação justa.

Em entrevista ao G1, o deputado federal Pedro Campos justificou que a iniciativa inspirada pela atriz pode ajudar outros menores de idade: “Existem outros casos de crianças e adolescentes que trabalham com redes sociais e em plataformas de comunicação que também podem ser beneficiados por uma regulação dessas atividades”, ele explicou.

Além disso, a proposta também prevê que a criação de empresas com crianças e adolescentes sejam analisadas pelo Ministério Público, para evitar casos como o de Larissa. Vale evidenciar que para o projeto ser aprovado, precisa passar por um extenso processo de revisão, análise, votação e sanção ou veto do poder executivo.

