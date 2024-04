Casamento falso! Jenny Miranda diz que ex-marido é gay: 'Já sabia'

Ex-A Fazenda Jenny Miranda revela que casamento com Fábio Gontijo foi combinado para conseguirem chamar atenção na mídia

Em dezembro do ano passado, Jenny Miranda anunciou o fim de seu casamento Fábio Gontijo. Na época, a ex-A Fazenda contou que o relacionamento terminou por decisão dele, mas agora, a influenciadora revelou que a união deles foi fake.

Em entrevista ao site PurePeople, a modelo contou que sabia sobre a sexualidade dele, porém, que acreditou que ele teria se apaixonado por ela. Além disso, Jenny Miranda viu o casamento com o moço como uma oportunidade de limpar sua imagem e conseguir entrar no Power Couple, reality show de casal da Record TV.

"Que o Fábio era gay, eu já sabia, mas ele disse que isso adormeceu dentro dele quando ele me conheceu, que ele se apaixonou... Eu acreditei, mas é mentira. Ele estava comigo e sabia que eu ia entrar para ‘A Fazenda’, sabia que eu estava cotada, e isso ia dar bons frutos com ele”, contou ao portal.

Segundo a influenciadora, ela queria tirar o foco da briga que ela teve com a filha, Bia Miranda, na época que ela ficou com Adriano Imperador. “Eu, desesperada, comecei a ser atacada pela Gretchen, pela Bia, por todo mundo. Procurei Fábio, que era meu amigo há anos, e pedi ajuda para ele. Falei: ‘Power Couple já está pra chegar, não quero colocar nenhum ex meu, nem ninguém que eu sei que vai levar mídia nas minhas costas’. Eu já sabia que ele era gay”, comentou, contando que, inclusive, conheceu um namorado do rapaz.

Jenny disse que Fábio Gontijo aceitou a proposta, com o motivo de não querer mais ser médico, mas sim se tornar uma pessoa pública. “Começamos um relacionamento fake, mas começamos um relacionamento de verdade. Namoramos, noivamos, casamos. Não sei até que ponto foi verdade", explicou o que aconteceu.

