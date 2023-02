Casalzão! Apaixonados, Graciele Lacerda surge no colo de Zezé Di Camargo: “Amor pra vida toda!”

Graciele Lacerda encantou os fãs ao posar no colo de Zezé Di Camargo durante passeio em parque de diversões da Disney

Paixão! Na última segunda-feira, 30, a musa fitness Graciele Lacerda (42) derreteu os fãs ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros de sua viagem de férias pela Disney ao lado do noivo, o cantor Zezé Di Camargo (59).

Usando um conjuntinho esportivo na cor rosa, a influenciadora publicou em sua conta no Instagram uma foto onde aparece sorridente nos braços do amado. Já em outro clique, a morena posou em frente ao castelo da Cinderela. “Magic kingdom!! O parque mais lindo da Disney!!!”, escreveu ela na legenda.

Os fãs dos pombinhos ficaram tão encantados que não pouparam os elogios nos comentários da publicação. “Amor pra vida toda", comentou uma. "Casal lindo, que AMO muito", opinou outra. "Lindos demais, que Deus abençoe a união de vocês", disse uma terceira. "O Rei e a sua Rainha", falou mais uma.

Ainda na última semana, Graciele Lacerda roubou a cena na web ao surgir com um look pra lá de ousado para curtir um dia de passeio ao lado do maridão.

Boa forma

Recentemente, Graciele Lacerda abriu o albúm de fotos nas redes sociais que deixou os fãs perplexos. Desta vez, a noiva do cantor Zezé Di Camargo, elegeu um biquíni micro para curtir o dia de sol na praia de Malibu, em Miami, nos Estados Unidos.

Com o corpão sarado, ela deixou à mostra suas curvas impecáveis, as pernas torneadas e a barriga reta ao caprichar nas poses no cenário deslumbrante. “Miami Beach”, disse ela na legenda.