Casal sensação de Casamento às Cegas toma decisão e recebe ataques: ‘Liberdade de escolher’

Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo relatam em entrevista à CARAS Brasil decisão de tornar o casamento aberto após a exibição de Casamento às Cegas

Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo se conheceram na fase das cabines e oficializaram a união no Casamento às Cegas. No entanto, após a exibição da quarta temporada do reality show da Netflix, os dois passaram a receber ataques frequentes do público. Isso porque o casal decidiu abrir o relacionamento para torná-lo o mais leve possível.

Em entrevista à CARAS Brasil, Thomaz explica que a decisão foi tomada em comum acordo após uma reavaliação sobre o casamento. Segundo ele, detalhes foram acordados entre os dois e o respeito deve prevalecer no formato.

"Decidimos abrir o relacionamento porque a gente viu que a gente se dava melhor nesse formato, como nós já morávamos em casas separadas, obviamente que existe um respeito, um momento entre os dois, porém a gente se sentiu melhor assim, ficou mais confortável para nós. A gente tem a liberdade de poder escolher estar com outra pessoa", afirma.

Giaffredo ressalta que optar pela não-monogamia no relacionamento resultou em uma diminuição de cobranças tidas no modelo tradicional. "[Queremos] viver uma relação mais leve, sem muita cobrança. Já estava definido desde sempre que moraríamos cada um na sua casa e isso está funcionando muito. A gente se gosta, tem uma amizade linda e quando a gente quer estar junto, a gente dorme junto, passa o final de semana juntos, sem cobrança, entendeu? Uma coisa leve."

No entanto, nem tudo são flores. Por serem figuras públicas, cobranças por parte dos fãs e de quem assistiu Casamento às Cegas são cada vez mais frequentes. "Tem muito questionamento, as pessoas não entendem muito ainda em relação a isso, mas a gente tá tentando mostrar pra todo mundo essa questão", afirma Alexandre durante com exclusividade à reportagem durante um evento com o elenco do programa na Casa Arraia, em São Paulo.

Ciúmes no relacionamento aberto

Apesar de ter encontrado uma solução para o atual momento do casal, Renata reconhece que é inevitável não sentir ciúmes do marido. De acordo com as regras estabelecidas pelos dois entre quatro paredes, é permitido se relacionar com pessoas fora da união desde que alguns requisitos sejam preenchidos

"O maior desafio de ter um relacionamento aberto, para mim, é a questão da gente controlar os ciúmes e de existir muito respeito e muita conversa entre os dois, antes de te acontecer qualquer coisa", diz ela.

Já Alexandre acredita que o julgamento das pessoas pode interferir na qualidade emocional do casal. "O maior desafio do relacionamento aberto é as pessoas, como hoje nós somos públicos, entenderem isso e que é muito difícil, as pessoas não aceitam isso, então tá tendo que ter uma desconstrução perante aí a sociedade", conclui.