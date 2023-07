Casado, Eliezer reclama de acusações de ser 'casal de marketing' com Viih Tube

'Não entendo a dificuldade em cogitar a possibilidade de que talvez tenhamos uma vida de verdade igual a vocês', respondeu Eliezer

Eliezer usou o Instagram para desabafar e reclamar das constantes acusações que recebe de ser supostamente um "casal de marketing" com Viih Tube, com quem tem uma filha de 3 meses, Lua di Felice.

"Na verdade acho engraçada essa afirmação das pessoas em relação a gente: 'é marketing'. É uma coisa que escuto desde o começo, e por mais que as pessoas paguem a língua, que o tempo passe e que a nossa história se desdobre de uma forma diferente que elas tenham imaginado, insistem em querer afirmar que cada passo nosso é marketing'", começou ele.

Na sequência, ele continuou: "Não entendo a dificuldade em cogitar a possibilidade de que 'talvez', só 'talvez' tenhamos uma vida de verdade igual a vocês, e que a gente não tem que ficar provando isso para ninguém, não", disse.

O ex-BBB, alegou que os dois sempre foram questionados: "Quando a mídia noticiava a gente como um casal, quando ainda não éramos, as pessoas: é marketing'. Quando assumimos e começamos a namorar, automaticamente as pessoas: 'é marketing'. Quando fomos morar juntos, as pessoas: 'é marketing'. Quando a Lua nasceu e a gente não queria mostrar de primeira o rosto dela porque estávamos nos adaptando a tudo, estávamos com medo da internet, as pessoas: 'é marketing'", desabafou, acrescentando posteriormente: "Eu, hein".

Eliezer revela diagnóstico de condição nas mamas

O ex-BBB Eliezer revelou que sofre com uma condição bem comum em homens: a ginecomastia. Ele fez um desabafo neste sábado, 15, ao receber mensagens sobre o tamanho do seu peito após publicar um antes e depois do seu processo de emagrecimento.

Nos comentários, os internautas fizeram piada ao falarem que o influenciador colocou silicone, que amamenta ou que têm mamas maiores que a das mulheres. O volume de mensagens foi tanto que o influencer foi às redes sociais se pronunciar sobre o assunto.

"O que eu tenho é ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem por causa de um desequilíbrio hormonal", começou ele no Stories do Instagram.