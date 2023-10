Casado, ex-namorado de Ana Paula Renault se pronuncia: ''Errar é humano''

Após exposição na rede social, ex-namorado de Ana Paula Renault se pronuncia e explica continuação de seu casamento

O ex-namorado de Ana Paula Renault se pronunciou após a ex-BBB expor na rede social os prints de conversa com o até então companheiro, que se dizia solteiro. Após as declarações da jornalista, ele escreveu um texto em sua rede social sobre o relacionamento.

Segundo o consultor técnico de engenharia, Saul Luchtemberg, de 42 anos, ele se envolveu com a famosa em um momento de crise em seu casamento. "Em poucas horas, eu e minha esposa tivemos a nossa liberdade/privacidade rompida por falta de ética e caráter", começou dizendo sobre a exposição.

O ex-namorado então explicou a aparição ao lado da ex-BBB. "Fomos ao The Town mas não juntos, apenas com amigos do mesmo ciclo social. Tanto que eu tinha dito ao Thiago (amigo em comum) que não gostaria de participar do mesmo camarote por respeito a minha excelentíssima esposa".

"Dito isso, encerrei meu breve relacionamento com a Ana e tratei para minha família onde eu jamais deveria ter saído", disparou diante das acusações.

Em seus Stories, Saul fez outras publicações sobre as circunstâncias que está vivendo. "Obrigado Senhor pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar", publicou a canção Família, de Regis Danese.

Em seguida, ele compartilhou uma reflexão: "Errar é humano, reconhecer [os erros] vem do divino e perdoar é um mandamento", citou em mais uma postagem.

Veja:

Ana Paula Renault descobre que namorado é casado

A ex-BBB Ana Paula Renault descobriu que seu namorado é um homem casado. Nesta segunda-feira, 02, a jornalista compartilhou um desabafo em sua rede social contando que estava em um relacionamento sério com um homem, que aparentemente era solteiro.

Durante seu relato, a ex-Fazenda falou que soube da verdade há poucos dias e que resolveu gravar o vídeo para ajudar outras pessoas que passam por uma situação parecida. "Eu descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo", começou o desabafo.

"Eu pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante. No meu caso, foi o contrário. Eu também fui enganada", falou sobre estar nesse lugar. Veja o desabafo completo aqui.

