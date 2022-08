Casado, Caio Blat revela acordo para dar escapadas: "De acordo com o momento"

Caio Blat revela acordo diferente no casamento com a atriz Luisa Arraes; leia o relato

O ator Caio Blat (42) esclareceu que tem um relacionamento "livre" com sua esposa, a atriz Luisa Arraes (29), com quem vive um relacionamento desde 2017.

Em uma entrevista reveladora, o galã contou que os dois vivem fases diferentes na relação.

"Tem fase que estamos mais agarrados. Em outras, mais interessados em sair e ver pessoas, se perguntando 'qual vai ser?'. A gente ajusta o tempo todo de acordo com o momento, encontrando onde cada um tem sua liberdade e seu desejo", disse ao jornal O Globo, nesta terça (16).

Ele contou que o diálogo e a conversa são fundamentais nesse processo. Eles estão sempre preparados para debater os rumos da relação.

"Temos D.R. todo dia. A gente busca o lugar de cada um, não se fundir num relacionamento. Decidimos ser vizinhos, tenho o meu filho, um relacionamento incrível com a Maria [Ribeiro, ex-mulher]", afirmou.



O galã ainda garantiu que o relacionamento tem uma dinâmica diferente. "Muitos homens não se permitem ser afetuosos. Quantas vezes um pai deixa de ser afetuoso com filho porque há esse distanciamento masculino? Essa masculinidade é frágil e tóxica para todos. Mais ainda para mulheres, que convivem há anos com a violência", afirmou ele.

MATURIDADE

Recentemente, a cantora Preta Gilcompletou 48 anos de vida e ganhou uma homenagem especial do ex-namorado, o ator Caio Blat (42).

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto da aniversariante e contou que ela marcou sua vida para sempre. Os dois tiveram um breve relacionamento em 2000. "Hoje é o dia dela, mulher deslumbrante que marcou minha vida e eu amo pra sempre", disse ele na legenda da publicação.