Casa Hebe é inaugurada em São Paulo

No final de setembro, a cidade de São Paulo viu a inauguração da Casa Hebe, idealizada pela empresária e amiga da apresentadora, Lydia Leão Sayeg, e administrada por Evaldo Pereira. Na ocasião, Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo, aproveitou para comemorar seu aniversário.

O local é um show room, destinado a eventos, agregando um grande acervo da saudosa celebridade, desde seus vestidos até troféus conquistados ao longo da carreira. Fotos de sua vida compõem as paredes e, no segundo andar, as salas de reunião estão montadas neste mesmo tema.