Casa da Mulher Paulistana inaugura telecentro

O Instituto Casa da Mulher Paulistana inaugurou no dia 8 de março um telecentro

Redação Publicado em 10/03/2022, às 15h00

Neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e a primeira-dama, Regina Nunes, estiveram no distrito do Grajaú, na Zona Sul da cidade, para a inauguração de um Telecentro no Instituto Casa da Mulher Paulistana.

O local oferece computadores para uso livre e cursos que vão desde informática básica, oficinas para uso de smartphones, elaboração de currículo e ferramentas utilizadas no mercado de trabalho. "Nosso objetivo é sempre prestar um serviço de qualidade à população mais carentes nas periferias da cidade”, explicou Ricardo Nunes.