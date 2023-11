Casa da Barra: Reality de Carlinhos Maia teve beijo de Léo Dias e expulsão

Reality de Carlinhos Maia está dando o que falar nas redes sociais; confira os principais acontecimentos da Casa da Barra

Carlinhos Maia decidiu criar seu próprio reality e convidar o elenco mais diverso de famosos. A Casa da Barra logo se tornou assunto nas redes sociais e rendeu momentos de tensão, beijos inesperados e até um affair para o colunista Léo Dias.

No fim de semana, os influenciadores Jonathan Castanho e João Pedro Moura foram expulsos da casa de Carlinhos Maia . Eles estariam trocando ofensas e até tapas no rosto por sentirem ciúmes da cantora e ex-BBB Gabi Martins.

A sertaneja ainda foi vista dando um beijo tripo com João Pedro e Flay, que foi sua companheira de confinamento durante a 20ª edição do Big Brother Brasil. Flay também não perdeu tempo e foi vista aos beijos com o influenciador João Pedro Lisboa.

Leia também: Monique Evans fica em choque com evento de Carlinhos Maia, recheado de famosos

Em seus Stories do Instagram, Carlinhos Maia ainda flagrou o colunista Léo Dias aos beijos com um cabeleileiro. O vídeo chocou internautas, que relembraram a declaração do jornalista para seu namorado, João Paulo Oliveira, que mora em Portugal. "Eu sou fiel a João", disse.

BABADO: mais cedo leo dias se declarou pro seu namorado dizendo ser fiel a ele e pedindo pro castanho marcar o namorado dele e agora o carlinhos maia expos através dos stories o leo dias beijando outro homem, CHOCADO! #CasaDaBarrapic.twitter.com/UPm4vNzHTe — ~ jota (@comentwei) November 29, 2023

A Casa da Barra é um reality show criado por Carlinhos Maia. O influenciador, que conta com mais de 30 milhões de seguidores, reuniu diversas celebridades em uma mansão na Barra de São Miguel, Alagoas, no confinamento que deve durar sete dias.

Nesta edição, nomes como Fiuk, Pyong Lee, Deolane Bezerra e Rico Melquiades fazem parte da lista de convidados. Os integrantes passam os dias participando de dinâmicas, festas, acampamentos e da novela Nada Faz Sentido, também criada por Maia.

CONFIRA VÍDEO DE LÉO DIAS BEIJANDO HOMEM: