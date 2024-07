Carolinie Figueiredo chora e desabafa sobre desilusão amorosa

Carolinie Figueiredo compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece chorando após passar por uma desilusão amorosa

Nesta quinta-feira, 11, Carolinie Figueiredo fez um desabafo em sua conta no Instagram após passar por uma desilusão amorosa. A atriz surgiu com os olhos marejados e contou que saiu com um homem recentemente e voltou a ter expectativas sobre relações amorosas.

"Não consigo parar de chorar. O Brasil inteiro em um corpo de dor gigantesco, onde todas as mulheres reativam seus gatilhos e suas lembranças de violência, de abandono, de negligência masculina e que isso continua se perpetuando. Não importa se a gente tem dinheiro, fama, se a gente está dentro do padrão, fora do padrão. A raiz e a misoginia é odiar mulheres como premissa", começou ela.

Em seguida, a famosa comentou sobre seu encontro. "Essa semana, eu saí com um homem e eu saí muito iludida, voltando a sonhar, porque o meu castelinho desmoronou aos 23 anos. Ali eu falei: 'É, isso tudo que prometeram de casar, ter filho, construir uma família, isso não existe, isso é mais uma mentira'. Mesmo assim, eu continuo insistindo nos encontros, no amor, em um encontro com um homem que pode ser diferente e pode se regenerar", afirmou, sem dar mais detalhes sobre o que aconteceu.

Por fim, Carolinie aproveitou para citar a cantora Iza, que anunciou o término do seu relacionamento com Yuri Limaapós descobrir uma traição. "O caso público da traição de uma mulher grávida se juntou com um pesadelo pesado que tive e então entendi: é a Des-ilusão, essa professora cruel, porém que trás para nós, mulheres, doses importantes de realidade. Estou aqui limpando as lágrimas, me solidarizando com amigas e mulheres que também reviveram isso e recalibrando minha jornada de vida", finalizou.

De volta à atuação

Lembra dela? A atriz Carolinie Figueiredo usou seu perfil no Instagram para contar que está de volta às telinhas após um hiato de dez anos. Ela, que fez sucesso como Domingas em Malhação (2007), confessou que achou que não voltaria para o audiovisual e que teve medo antes de aceitar a personagem.

"Há um ano, fui chamada pra gravar uma participação em uma série: Pedaço de Mim. Minha carreira de atriz de TV estava parada desde o nascimento do meu segundo filho [em 2014]. Nesses dez anos, além de desenvolver outras profissões, precisei curar muitas frustrações afinal sou atriz profissional desde os oito anos. Fiquei muito famosa aos 18 e após os filhos nunca mais achei que fosse voltar", iniciou.

Ela contou como se sentiu após receber o convite. "Fiquei morrendo de medo. Era uma personagem bem pequena (na minha época chamavam de elenco de apoio, hoje se chama papel secundário, eu acho). Eu, cheia de boletos para pagar, pensei: vou com medo mesmo. O que me encantou, além de ser lembrada como atriz — [algo] que sempre me emociona, foi a primeira vez que fui escalada para um papel sem estar relacionado a questões de corpo".