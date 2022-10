Carolina Dieckmann surge em cliques raros ao lado do filho caçula, José

A atriz Carolina Dieckmann encantou os fãs ao compartilhar alguns cliques ao lado de José, seu filho caçula

Carolina Dieckmann (44) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado do filho caçula, José (15), fruto de seu relacionamento com Tiago Worcman.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz e o herdeiro aparecem deitados juntos na varanda de casa, na companhia do gatinho da família, curtindo o domingo de sol no Rio de Janeiro.

"Domingo é sinônimo de: a) preguiça; b) chamego; c) amorzin; d) a junção de todas as anteriores; Hein?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelos cliques. "Que amor", disse uma internauta. "Família linda", afirmou outra. "Que lindo seu filho", comentou uma seguidora. "Muitos fofos", escreveu mais uma. "Que momento lindo", falou uma fã.

Além de José, Dieckmann também é mãe de Davi (23), fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Frota (66).

Confira as fotos de Carolina Dieckmann com o filho caçula:

Aniversário do marido

Recentemente, Carol usou as redes sociais para celebrar o aniversário do marido, Tiago Worcman. A atriz compartilhou um clique romântico em que aparece dando um beijo no rosto do diretor de televisão e se declarou.

"Dia dele. Amor da minha vida todinha. E eu só desejo que os ventos nos levem sempre na direção das coisas que importam pro coração… A vida é bonita e forte do teu lado; a gente tem coragem junto; e isso é a sorte de um encontro que faz crescer pra dentro… Profundo. Feliz aniversário, NAM", disse ela.

