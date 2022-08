Carolina Dieckmann se emociona ao fazer gravação na Rua Paulo Gustavo

A atriz Carolina Dieckmann publicou fotos na Rua Paulo Gustavo, no Rio de Janeiro, e fez uma declaração para o amigo

Carolina Dieckmann (43) compartilhou com os seus seguidores uma gravação mais do que emocionante. Na última quarta-feira, 10, a atriz filmou na Rua Paulo Gustavo, no Rio de Janeiro, e se emocionou com o momento marcante.

No perfil do Instagram, a artista publicou uma foto ao lado da placa com o nome e uma foto do amigo, que faleceu em 2021 devido ao Covid-19, e se declarou a ele.

"Ontem passei a noite filmando na Rua Paulo Gustavo. Rua com nome de gênio, de um cara tão amado, de um artista tão necessário, de um negócio. Que ta aqui só pra lembrar que ele é gigante e pra sempre", disse ela.

Em seguida, Carol contou que se emocionou com a coincidência. "Rir é um ato de resistência, eu sei… Mas deu foi vontade de chorar. Te dedico, amores @dealucia66 @juamaral00 @thalesbreta".

Por fim, a atriz celebrou o aniversário de Tata Werneck, que completa 39 anos, e é grande amiga de Paulo. "E viva @tatawerneck! Musa absoluta, genia amiga do genio, que faz aniversário hoje… Love U", concluiu.

