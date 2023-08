Carolina Dieckmann se declara durante férias com o marido: ''O amor é um arrebatamento''

De férias após o fim de 'Vai na Fé', atriz Carolina Dieckmann abre álbum de fotos com o marido, Tiago Worcman, para a Turquia

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais para compartilhar mais fotos de sua viagem de férias após o fim das gravações da novela das sete da Globo, Vai na Fé. Nas imagens, ela aparece ao lado do marido!

Depois de seu sucesso com a personagem Lumiar na trama, a artista escolheu a Turquia como destino para os dias de descanso. Na última quinta-feira, 17, a loira publicou um álbum de registros românticos com o amado, o diretor Tiago Worcman, e aproveitou para se declarar. "Namore com alguém que te faça sorrir. O amor é um arrebatamento. Turquia-2023", disse Dieckmann ao legendar a publicação.

Vale lembrar que Carolina e Tiago estão juntos desde 2007. Na web, a atriz costuma postar declarações de amor e celebrar datas especiais para o casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann rouba a cena ao posar de vestido vermelho

Recentemente, a atriz Carolina Dieckmann decidiu colocar todo o seu charme e beleza para jogo durante sua viagem de férias. Após o fim da novela Vai na Fé, a intérprete de ‘Lumiar’, causou nas redes sociais e derreteu os corações dos seguidores ao posar com um vestido vermelho em um evento em Istambul.

Entre os cliques, publicados no perfil oficial da artista no Instagram, ela aparece com a peça de tirar o fôlego, que é justa na cintura, mas conta muitos babados na parte inferior, dando um ar de elegância. Além disso, o vestido também possui um decote na lateral e nas costas, evidenciando o físico impecável de Carolina.

Para complementar a produção, a atriz saiu do básico na maquiagem e apostou em um batom vermelho ardente. Nos cabelos, Carolina dispensou penteados e apareceu estonteante com os fios levemente ondulados. Ainda no álbum, a mãe de Davi Frota, de 24 anos, e José Worcman, de 16, arrasou ao posar ao lado de Malvino Salvador durante o evento.