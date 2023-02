Carolina Dieckmann relembra meme e rebate fama de antipática: "Muito covarde"

Atriz Carolina Dieckmann lamentou fama de "antipática" e criticou a cultura do cancelamento

A atriz Carolina Dieckmann (44) disse que foi difícil desconstruir a imagem de "antipática" que acabou sendo construída sobre ela durante os anos 2000. Em entrevista à Contigo! Digital, ela declarou que acha covarde a cultura do cancelamento e refletiu sobre a fama.

Segundo a global, que atualmente está no ar na novela Vai na Fé, ela precisou fazer um "trabalho de formiguinha" para conseguir mudar o que algumas pessoas achavam sobre ela. "É muito difícil você desfazer uma impressão que se coloca" , iniciou Carolina Dieckmann.

"É muito difícil, desfazer isso é um trabalho de formiguinha. É a pessoa que me conhece, me vê no aeroporto, vê uma entrevista ou vê eu me colocando em alguma situação e aquilo ir se desfazendo. Porque quando a pessoa quer falar mal, e a gente sabe disso, quando querem detonar alguém é feito de uma maneira muito covarde ", declarou.

"Até hoje isso, essa coisa de cancelamento, é muito covarde. Acho que todo mundo tem um jeito de pensar, todo mundo é diferente, as pessoas amadurecem, erram sim e viemos ao mundo pra isso, errar, melhorar. Então não me sinto à vontade para fazer isso com alguém se já me queixei quanto por fazer isso comigo", completou.

Nos últimos anos Carolina tem virado alvo de memes após internautas resgatarem um vídeo antigo dela falando sobre não ser antipática. Nas imagens, ela aparece dando uma entrevista afirmando que é uma pessoa comum e tem dias ruins como todo mundo .

eu não sou antipática eu não sou uma bruxa eu sou uma pessoa normal posso ter negado um autógrafo mas não acho justa a minha fama de antipática atriz carolina dieckmann famosa pelas novelas laços de família senhora do destino em entrevista desmentindo sua fama de antipática pic.twitter.com/BbPRv45WRd — cooperativa acervo de memes (@acervodememesb) September 29, 2022

Em Vai na Fé Dieckmann interpreta a advogada Lumiar, uma mulher pragmática e metódica. Segundo a artista, ela tem mais pontos divergentes do que comuns com a personagem da novela das 19h.

"Sou muito diferente dela. A única coisa é que ela é apaixonada pelo marido e eu pelo meu (risos). Ela odeia natureza e eu amo, ela adora se emperequetar toda e eu odeio. Ela é uma mulher super pragmática e dura nas coisas. Amor, eu já sou emoção, lua em peixes, sou um transbordamento", garantiu.