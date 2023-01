Carolina Dieckmann relembra foto com o marido: "Tem bastante tempo"

Carolina Dieckmann, que voltou ao Brasil após temporada nos EUA, está há 19 anos com Tiago Worcman

Carolina Dieckmann (44) relembrou uma foto do passado com maridão, Tiago Worcman (47). Os dois estão há 19 anos juntos, mas se conhecem bem antes, quando estudaram juntos na adolescência.

"Tem bastante tempo isso daí", disse a atriz em publicação feita no seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 05.

De volta ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos com o marido, Carolina estreia em breve como Lumiar, personagem da próxima trama das 19h da Rede Globo, Vai na Fé.

Em coletiva de imprensa, ela contou que o fato de seu marido na trama tirar um ano sabático, como seu companheiro da vida real, a atraiu para aceitar a proposta para fazer a personagem.

Além disso, entender a falta do desejo em Lumiar de ser mãe a deixou curiosa. Carolina, que tem Davi (23) e José (15). Ela sempre sonhou em ter filhos.

Carolina Dieckmann celebra dez anos da lei que leva seu nome e faz apelo

Carolina Dieckmann comemorou os dez anos da lei criada com seu nome, após ela ter fotos íntimas vazadas na internet e ser vítima de uma tentativa de extorsão, em 2011.

A princípio, a artista relembrou o crime e contextualizou o caso para aqueles que não sabiam dos momentos que ela passou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

"Em 2011, eu passei por um processo doloroso. Minha intimidade foi invadida, e isso gerou uma grande discussão pública. Tive fotos roubadas e fui extorquida. Ou eu pagava a quantia pedida ou minhas fotos seriam publicadas", começou.

"Me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e tive essas fotos íntimas divulgadas na internet. Esse é um pequeno resumo do que me aconteceu, mas tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, porque elas são as principais vítimas de crimes na internet...", explicou Carolina.