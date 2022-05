Carolina Dieckmann recorda momentos com Paulo Gustavo: "Vivo em mim"

A atriz Carolina Dieckmann falou sobre o primeiro ano da morte de Paulo Gustavo

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 15h18

Carolina Dieckmann(43) prestou uma bela homenagem para Paulo Gustavo (1978 - 2021). Nesta quarta-feira, 4, completa um ano da morte do humorista, que faleceu em decorrência de complicações da covid-49.

Com saudades do artista, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos com o amigo e relembrou momentos que viveu ao lado dele.

"A verdade é que eu tenho pouca foto com o paulo; tudo culpa dele, óbvio. Toda vez que eu lembrava de falar "bota tirar uma pic" ele logo resmungava "ah, não, sai pra lá que você é muito gata!" e ele fazia tanto isso… meter um elogio, do nada e sempre", começou ela.

"Paulo gostava de muita gente; e dizia grande, alto… tenho sorte de ser um pingo nisso. Paulo também implicava, desgostava, e fazia questão de falar pros amigos… e esses desencontros falavam tanto a respeito dele quanto os encontros que ele teve. Paulo se comunicava em tudo. Não era um cara de ficar em cima de muro. Não era de amar pouco. Não era de mais ou menos. Paulo sempre foi urgente, potente, superlativo, gigante, supremo. Paulo é gênio", continuou.

Mesmo após a morte do amigo, Dieckmann ressaltou que ele sempre estará vivo em cada riso. "E digo no presente porque enquanto houver uma gargalhada causada por ele, ele estará vivo. Ele está vivo no riso; E que bonito que é isso. Paulo, como vc já sabe, eu ainda não acredito. Você é das coisas mais vivas que eu já vi. Não é que eu negue, é que não combina. E bora deixar combinado assim? Você, pra sempre, vivo em mim. Te amo!!! Meu beijo nos amores @thalesbretas @dealucia66 @juamaral00", completou ela.

Confira a homenagem da atriz para o humorista: