Carolina Dieckmann rebate críticas após fotos de biquíni: 'Triste'

Carolina Dieckmann recebeu algumas críticas dos seguidores após postar fotos de biquíni, mas a atriz fez questão de rebater

Nesta quarta-feira, 10, Carolina Dieckmann usou a sua conta no Instagram para postar diversas fotos em que aparece fazendo pose com um biquíni amarelo. Nos comentários da publicação, a atriz foi bastante elogiada, mas também recebeu críticas.

"As coxas estão detonadas, está conservada porque deve ter muito formol, mas a juventude já se foi, e segue o baile", escreveu uma internauta. E Carol fez questão de rebater. "Nossa, detonadas? Amém, Senhor. Que eu siga detonada assim e cheia de saúde para envelhecer bastante", respondeu.

Outra seguidora opinou, afirmando que é triste ver mulheres criticando outras mulheres. "Fico arrasada também... Não por mim, mas por quem faz. Porque sentir vontade de detonar outra mulher deve ser muito ruim. Triste mesmo", escreveu.

O último trabalho de Carolina Dieckmann na TV foi em 2023, quando ela interpretou a advogada Lumiar em Vai Na Fé, novela exibida pela Rede Globo.

Seguidores saem em defesa da artista

Na manhã desta quarta-feira, 10, Carolina Dieckmann deu o que falar nas redes sociais! A atriz compartilhou fotos renovando o bronzeado e colocando o físico para jogo. Sem retoques, ela mostrou sua beleza natural, e é claro que os seguidores encheram os comentários da publicação com muitos elogios para a musa.

Em seu perfil no Instagram, Carol apareceu posando com um biquíni amarelo com recortes, amarrações e alguns outros detalhes no modelito diferente. No entanto, o que realmente chamou a atenção foram os cliques que mostram seu físico real: um abdômen sequinho, braços e pernas definidos, destacando a beleza sem retoques.

Nos comentários, Dieckmann recebeu muitos elogios dos seguidores: “Exagerou na beleza”, disse uma admiradora. “Eu só queria sua dieta”, brincou mais uma. “Não cansa de ser linda”, escreveu uma terceira. No entanto, a atriz acabou recebendo algumas críticas por conta de seu físico e diversos fãs também saíram em defesa.

“Você gostaria que alguém entrasse nos comentários de um post seu e falasse sobre seu corpo? Acho que não, né? Então, não faça”, comentou uma “Quem dera muitas 'novinhas' estarem como ela, a mulher é belíssima”, exaltou mais uma. “Eu ainda consigo ficar chocada com esses comentários. Corpo bonito e perfeito é aquele que é habitado por uma pessoa feliz”, disse outro.