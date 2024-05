Carolina Dieckmann mostra presente inusitado que ganhou de Ingrid Guimarães

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Carolina Dieckmann ganhou um presente inusitado dado por Ingrid Guimarães e mostrou em seus stories no Instagram

A atriz Carolina Dieckmann ganhou um presente inusitado dado por Ingrid Guimarães. Nesta quarta-feira, 29, a atriz mostrou em seus stories no Instagram que ganhou um sex toy feminino no formato de um coelho rosa. "Isso aqui é uma amiga que fortalece. É, gente... brigada, hein, você é maravilhosa", disse Carolina enquanto mostrava o mimo.

Após o lançamento da trilogia De Pernas Pro Ar, em 2010 Ingrid passou a levantar a pauta da necessidade de autoconhecimento e a busca pelo prazer feminino. Nesse sentido, ela criou seu próprio 'brinquedo' para prazer da mulher. Em formato de coelho, o objeto é sugador, vibrador e estimulador 3 em 1.

Carolina Dieckmann comemora 17 anos de casamento com Tiago Worcman

Recentemente, Carolina Dieckmann comemorou mais um ano de seu casamento com o diretor de TV Tiago Worcman. Nas redes sociais, ela se declarou para o amado e relembrou como foi o dia em que eles selaram a união. "17 anos desse dia da primeira imagem: o meu sim, carregando o zumba na barriga, de mãos dadas com o Davi... você chorou tanto e eu entendo: deve ter sido bonito mesmo ver tanto amor junto caminhando e na sua direção", iniciou.

E continuou: "Fora aquele dia azul lindo -típico de maio- com flores laranjas enfeitando tudo e um punhado de amigos eleitos a dedo para estar ali. Pouca coisa mudou, nam. A gente alinha dia a dia o que tem que ser feito, sem preguiça, às vezes com briga, mas sobretudo com a força de quem sabe que tem algo muito precioso pra defender".

"Que a gente siga assim e que Deus nos proteja do que a gente não der conta e nos fortaleça quando ficar difícil... de resto, a gente cuida e o nosso amor abençoa. Te sinto daqui até além", declarou a atriz.