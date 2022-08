Carolina Dieckmann lamenta saudade da mãe 3 anos após sua morte: "Sinto sua falta"

A atriz Carolina Dieckmann prestou uma linda homenagem no dia em que completa três anos da morte de sua mãe

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 15h20

Nesta quarta-feira, 24, Carolina Dieckmann(43) comoveu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma linda homenagem a sua mãe, que faleceu há três anos.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um clique antigo, em preto e branco, de dona Maíra Dieckmann, e falou sobre a falta que sente dela. "Que absurdo contar o tempo sem você... 3 anos hoje", lamentou a artista no começo da publicação.

Dieckmann seguiu a homenagem fazendo uma declaração. "Mamãe, sinto sua presença em cada milímetro do meu corpo, feito de uma metade imensa e decorada de você. E sinto sua falta, gigante e tal qual isso; essa carne, que vem da sua existência, e que aprende (mesmo a contra gosto) a viver distante. Quanto mais longe do último encontro; mais perto do próximo. Te amo", completou.

Os internautas e amigos deixaram mensagens de apoio nos comentários da postagem. "Um abraço com meu coração no teu!", disse o ator Carmo Dalla Vecchia. "Que linda, com certeza está sempre do seu lado, protegendo e te amando", escreveu uma seguidora. "Difícil se acostumar com a saudade, mas de certa forma ela vive em você, e em todas as coisas que remetem a ela", falou uma fã.

Confira a bela homenagem de Carolina Dieckmann para a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!