Carolina Dieckmann lamenta perda da mãe: ''Me dói''

Em viagem, Carolina Dieckmann lamenta falta da mãe e faz desabafo emocionante sobre saudade dela

Mesmo curtindo sua viagem de férias na Grécia, a atriz Carolia Dieckmann fez questão de relembrar sua mãe em uma postagem nesta quinta-feira, 24, data em que completam quatro anos do falecimento de Maíra Dieckmann.

Em um desabafo emocionante, a loira lamentou a falta que sente da falecida. A artista global, que estava no ar como Lumiar em Vai Na Fé, então tentou descrever como se sente sem ter a mãe ao seu lado. Ela falou que até comprou um sapato igual ao de Maíra para relembrar momentos.

"Uma pausa numa viagem pra entrar em outra; viver a memória que mais me dói, há 4 anos. Ao mesmo tempo que o tempo alivia, ele traz uma sensação de distância cada vez maior do último dia. É como querer que passe logo, na mesma dose que se deseja voltar ali, a qualquer custo, no último abraço. Comprei um tamanco como o que minha mãe usava na minha infância… scholl, de madeira;

e a cada passo que eu dou, ouço o mesmo som que faziam as pegadas dela, como se eu pudesse estar misturada, sendo ela sendo eu num tempo/espaço que não existe, assim como esse sentimento doido

que é perder de vista quem te trouxe pro mundo", tentou descrever em palavras a saudade que sente.

"Mamãe, sei que você anda comigo, e até mesmo quando não estou de tamanco… eu sinto. Sei também que não te vejo fora… há quatro anos que eu só te encontro DENTRO. Te amo", declarou-se ela para a Maíra.

Ainda nesta quinta-feira, 24, Carolina Dieckmann arrancou elogios ao compartilhar novas fotos renovando o bronzeado durante um passeio de barco na Grécia. A famosa está viajando com o marido, o diretor de TV Tiago Worcman, com que teve seu filho caçula, José Worcman. Antes da Grécia, o casal passou pela Turquia.

SURPRESA DE PRETA GIL

Após contar sobre como iniciou a relação com Preta Gil, Carolina Dieckmann recebeu uma mensagem muito especial da cantora, que declarou todo seu amor pela amiga. A artista global então se emocionou e até derramou lágrimas ao ouvir as palavras da cantora.

"Amor da minha vida, eu não tenho palavras pra descrever o que você significa pra mim, a profundidade, a leveza da nossa amizade, do nosso amor, sem dúvidas nenhuma você é um presente de deus em minha vida, eu tenho muito orgulho do que construímos juntos... ter você na vida é algo mágico, mas ter você nesses últimos 8 meses de muita luta que eu to passando é um acalanto pra mim, pro meu coração... eu te amo infinitamente", disse.