Carol Dias exibe momento descontraído ao lado de Kaká e da filha, Esther

Carol Dias publicou uma série de fotos descontraídas que fez ao lado de Kaká e sua filha, Esther

Nesta sexta-feira, 19, Carol Dias (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de sua rotina em família. A modelo publicou uma série de fotos descontraídas onde ela aparece coladinha com o seu marido, Kaká (40) e também com a sua filha, Esther, de apenas 1 aninho.

No primeiro registro o casal aparece coladinho, dando um lindo e largo sorriso para a câmera. No segundo e no terceiro registro, mãe e filha aparecem trocando beijos na bochecha e esbanjando fofura. E no último clique, Esther aparece sozinha, usando uma calça azul e uma blusinha branca, combinando com lacinhos no cabelo, enquanto exibia toda sua beleza.

Na legenda, Carol se declarou para a família escrevendo alguns emojis de coração.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Casal mais lindo!", escreveu um. "Família linda!", falou outro. "Deus abençoe vocês mais e mais!", desejou ainda um terceiro.

Confira as fotos descontraídas de Carol Dias com sua família:

