Carol Dias e Kaká esbanjam romance em cliques encantadores

Carol Dias e Kaká exibiram todo o amor que sentem um pelo outro ao publicarem cliques encantadores

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h26

Nesta terça-feira, 19, Carol Dias (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento muito romântico que viveu ao lado do marido, Kaká (40).

A modelo publicou uma série de cliques onde o casal aparece, em meio a natureza, trocando olhares apaixonados e se amando muito.

A dupla ainda esbanjou beleza ao usar looks estilosos, ela com um vestidinho branco e uma sandália preta, combinando com um chapéu e um óculos de sol e ele com uma bermuda jeans, uma camiseta marrom e um tênis preto.

Na legenda, a loira se derreteu escrevendo: "Amore mio", que significa: "Meu amor", em italiano. Ao ver a postagem da amada, Kaká não perdeu tempo e se declarou: "Ti amo!".

Rapidamente, os fãs do casal passaram a comentar no post: "Fotos fantásticas!", disse um. "Tão lindos!", falou outro. "A vista é linda mas o casal perfeito rouba a cena!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques românticos de Carol Dias e Kaká: